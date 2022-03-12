Антонов прокомментировал заявления США о возможной химатаке России на Украине

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о том, что Россия якобы может применить химоружие на Украине.

«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», — говорится в заявлении российского дипломата.

Он напомнил, что Россия 10 и 11 марта представила в ОЗХО и Совбезе ООН документ о возможных химпровокациях на Украине. В нём детально изложены сценарии возможного использования токсичных веществ украинскими радикалами.

«Наша страна, в отличие от США, ещё в 2017 году ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт документально подтверждён ОЗХО. Спорить с этим бессмысленно», — заключил Антонов.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил об отсутствии данных о возможности применения химоружия на Украине.

9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ с целью обвинения России в применении химоружия.

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