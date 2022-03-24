Страны НАТО намерены передать Украине средства для определения химических атак

Страны НАТО планируют предоставить Украине технические средства, «способные определять химические и биологические атаки», заявил в эфире CNN генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы делимся с ними информацией. Мы также намерены предоставить некоторое защитное снаряжение, технические средства, способные определять химические и биологические атаки», — приводит его слова РИА Новости.

24 марта стало известно, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.