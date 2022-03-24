Страны НАТО намерены передать Украине средства для определения химических атак

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Страны НАТО планируют предоставить Украине технические средства, «способные определять химические и биологические атаки», заявил в эфире CNN генсек альянса Йенс Столтенберг.
Страны НАТО намерены передать Украине средства для определения химических атак
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Мы делимся с ними информацией. Мы также намерены предоставить некоторое защитное снаряжение, технические средства, способные определять химические и биологические атаки», — приводит его слова РИА Новости.

24 марта стало известно, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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