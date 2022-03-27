Politico: президент США Байден объявил себя спасителем Европы и обманул её
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Об этом информирует газета Politico.
Как отмечается, американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива.
По словам источника, поставить большие объёмы сырья будет очень непросто: «придётся убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу».
Ранее старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан в статье газеты The Guardian выразила мнение, что переход стран Европы с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой.
24 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом партнёрстве» ЕС и США, в рамках которого ожидаются дополнительные поставки в Евросоюз сжиженного природного газа из Соединённых Штатов взамен российского.
Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.