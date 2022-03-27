Politico: президент США Байден объявил себя спасителем Европы и обманул её

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Президент США Джо Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако организовать быстрое увеличение поставок сжиженного природного газа, отправляемого в ЕС, будет непросто.
Politico: президент США Байден объявил себя спасителем Европы и обманул её
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Об этом информирует газета Politico.

Как отмечается, американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. 

По словам источника, поставить большие объёмы сырья будет очень непросто: «придётся убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу».

Ранее старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан в статье газеты The Guardian выразила мнение, что переход стран Европы с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой.

24 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом партнёрстве» ЕС и США, в рамках которого ожидаются дополнительные поставки в Евросоюз сжиженного природного газа из Соединённых Штатов взамен российского.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.

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