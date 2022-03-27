Politico: президент США Байден объявил себя спасителем Европы и обманул её

Президент США Джо Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако организовать быстрое увеличение поставок сжиженного природного газа, отправляемого в ЕС, будет непросто.

Об этом информирует газета Politico.

Как отмечается, американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива.

По словам источника, поставить большие объёмы сырья будет очень непросто: «придётся убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу».

Ранее старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан в статье газеты The Guardian выразила мнение, что переход стран Европы с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой.

24 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом партнёрстве» ЕС и США, в рамках которого ожидаются дополнительные поставки в Евросоюз сжиженного природного газа из Соединённых Штатов взамен российского.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.