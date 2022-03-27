The Guardian: увеличение поставок газа из США в Европу приведёт к климатической катастрофе
- РИА Новости
«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа (из США. — RT) зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива», — подчеркнула Шихан.
Отмечается, что такое решение также приведёт к катастрофе для климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива.
По мнению Шихан, дополнительная поставка Европе 15 млрд куб. м сжиженного природного газа из США, а затем рост поставок до 50 млрд в год «продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом партнёрстве» ЕС и США, в рамках которого ожидаются дополнительные поставки в Евросоюз сжиженного природного газа из Соединённых Штатов взамен российского.
Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.