The Guardian: увеличение поставок газа из США в Европу приведёт к климатической катастрофе

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Переход стран Европы с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой. Такое мнение выразила старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан в статье газеты The Guardian.
The Guardian: увеличение поставок газа из США в Европу приведёт к климатической катастрофе
  • РИА Новости

«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа (из США. — RT) зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива», — подчеркнула Шихан.

Отмечается, что такое решение также приведёт к катастрофе для климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива.

По мнению Шихан, дополнительная поставка Европе 15 млрд куб. м сжиженного природного газа из США, а затем рост поставок до 50 млрд в год «продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом партнёрстве» ЕС и США, в рамках которого ожидаются дополнительные поставки в Евросоюз сжиженного природного газа из Соединённых Штатов взамен российского.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.

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