Политолог Мезюхо: Россию невозможно искусственным способом исключить из мировой экономики

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Западу не удастся превратить Россию в аналог КНДР или Кубы.

«Дмитрий Анатольевич прав, потому что нельзя сопоставлять экономические, политические и военные возможности России и Кубы или России и КНДР. Такое огромное государство, как Российская Федерация, невозможно искусственным способом исключить из мировой экономики, как бы этого ни хотели некоторые «горячие головы» на Западе», — отметил политолог.

По мнению Мезюхо, Западу придётся мириться с тем фактом, что у России существуют свои собственные экономические и политические интересы.

Он подчеркнул, что западным странам не под силу остановить процессы диверсификации экономики России и поиска новых рынков сбыта.

«Вашингтон не сможет препятствовать установлению ряда новых торговых отношений с теми государствами, с которыми мы когда-то утратили торговые связи или вовсе не развивали их на полную мощность, концентрируя внимание на странах Запада», — заключил специалист.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Западу не удастся «спеленать» Россию, как когда-то Северную Корею или Кубу.