Медведев: приостановившие работу в России компании вернутся в страну, но с потерями

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Приостановившие работу в России иностранные компании хотят вернуться, и они это сделают, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: приостановившие работу в России компании вернутся в страну, но с потерями
  • РИА Новости

«Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями», — сказал он RT.

По его словам, Россия является довольно большим рынком, а иностранные компании не хотят отказываться от части доходов.

«Они действительно нам потихонечку говорят, что, ну вот, мы ждём развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», — сказала Медведев.

Он напомнил о трудах Карла Маркса, в которых сказано, что «капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли».

«Значит, если бы не колоссальное давление со стороны правительства этих стран, стран западного мира, ни одна компания даже не почесалась бы, чтобы уйти», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

Ранее компания Renault приняла решение о приостановке производственной деятельности завода в Москве.

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