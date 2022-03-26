Медведев: Россия имеет право использовать ЯО при угрозе, но дипломатия — лучший путь

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Россия имеет право использовать ядерное оружие на тех основаниях, которые прописаны в соответствующем документе, и это демонстрирует решимость страны отстаивать свой суверенитет, однако даже в сложных ситуациях переговоры — это самый лучший и самый правильный путь, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью RT и РИА Новости.
Медведев: Россия имеет право использовать ЯО при угрозе, но дипломатия — лучший путь
  • РИА Новости

«Эти случаи указаны в документе, который утверждён указом президента, и это демонстрирует нашу решимость отстаивать независимость, суверенитет нашей страны, не дать никому повода даже в малом сомневаться, что мы готовы дать достойный ответ на любые посягательства на нашу страну, на её независимость, на её курс», — сказал он.

Медведев напомнил, что использование ядерного оружия возможно в нескольких случаях: при нанесении по России ракетного удара с использованием средств ядерного поражения, при применении ядерного оружия против России или её союзников, а также при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания.

Четвёртый случай — когда осуществлён акт агрессии в отношении России или её союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны, даже без применения ядерного оружия, то есть с применением обычного оружия, отметил он.

«Но я об этом говорю, поскольку был задан вопрос. Очевидно, мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, — это всё равно лучший и самый правильный путь. Другое дело, что переговоры не всегда достигают успеха, но нужно этим путём идти», — добавил  зампредседателя Совета безопасности.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области ядерного сдерживания.

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