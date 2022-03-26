Медведев: Западу не удастся превратить Россию в аналог КНДР или Кубы

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Западу не удастся «спеленать» Россию, как когда-то Северную Корею или Кубу, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Россия —  это самая большая в мире страна... это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Американский политолог Клинт Эрлих ранее заявил, что США начали восстанавливать железный занавес и новыми антироссийскими санкциями фактически создали новую Северную Корею.

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT отметил, что ограничительные меры всегда только укрепляли Россию.

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