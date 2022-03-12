Политолог Эрлих заявил, что США санкции против России «создали новую КНДР»

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США начали восстанавливать «железный занавес» и новыми антироссийскими санкциями фактически создали новую Северную Корею, заявил американский политолог Клинт Эрлих.

«Что мы фактически сделали, так это начали восстанавливать «железный занавес»... По сути, мы создали новую Северную Корею, но на этот раз с 6000 единицами ядерного оружия», — сказал он в эфире Fox News.

Эрлих отметил, что это не способствует продвижению американских национальных интересов и даже угрожает национальной безопасности.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что Соединённые Штаты не намерены ослаблять ограничения против России, пока российский президент Владимир Путин «не изменит курс» касательно ситуации на Украине.

Впоследствии Минфин США ввёл санкции против двух физлиц и трёх юрлиц в России по обвинению в содействии ракетной программе КНДР.

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