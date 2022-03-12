Госдеп потребовал «смену курса Путина» для ослабления антироссийских санкций
Об этом сообщает РИА Новости.
«Не будет никакого ослабления санкций,.. которые мы создаём и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс», — сказал Прайс на брифинге.
Ранее в Белом доме заявили, США введут новые ограничения в отношении руководителей российских банков, ранее подпавших под американские санкции, и ряда депутатов Государственной думы.
Как отмечал на фоне санкций Запада глава России Владимир Путин, Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны.
Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.