Госдеп потребовал «смену курса Путина» для ослабления антироссийских санкций

Соединённые Штаты не намерены ослаблять ограничения против России, пока российский президент Владимир Путин «не изменит курс» касательно ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не будет никакого ослабления санкций,.. которые мы создаём и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс», — сказал Прайс на брифинге.

Ранее в Белом доме заявили, США введут новые ограничения в отношении руководителей российских банков, ранее подпавших под американские санкции, и ряда депутатов Государственной думы.

Как отмечал на фоне санкций Запада глава России Владимир Путин, Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны.

Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.