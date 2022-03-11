Власти США объявили о новых санкциях против депутатов и руководителей российских банков

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США введут новые ограничения в отношении руководителей российских банков, ранее подпавших под американские санкции, и ряда депутатов Государственной думы. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.
Власти США объявили о новых санкциях против депутатов и руководителей российских банков
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«Санкции также будут применены к (российскому предпринимателю. — RT) Юрию Ковальчуку, руководителям банков, в отношении которых введены санкции, и депутатам Госдумы», — сообщается в Twiter-аккаунте Белого дома.

Отмечается, что рестрикции коснутся тех депутатов, которые поддержали принятие законов о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.

Евросоюз готовит четвёртый пакет санкций против России, целью которого является экономическая изоляция страны.

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