Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России

Евросоюз готовит четвёртый пакет санкций против России, целью которого является экономическая изоляция страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС в Версале.

«Мы теперь представим четвёртый пакет санкций», — приводит её слова ТАСС.

Как отмечал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Запад совершил ошибки в отношениях с Россией, включая обещание Украине вступления в НАТО.

По его мнению, Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России и достиг определённого предела.

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Евросоюз не будет вводить санкции против России в нефтегазовом секторе.