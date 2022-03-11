Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России

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Евросоюз готовит четвёртый пакет санкций против России, целью которого является экономическая изоляция страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС в Версале.
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России
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«Мы теперь представим четвёртый пакет санкций», — приводит её слова ТАСС.

Как отмечал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Запад совершил ошибки в отношениях с Россией, включая обещание Украине вступления в НАТО.

По его мнению, Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России и достиг определённого предела.

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Евросоюз не будет вводить санкции против России в нефтегазовом секторе.

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