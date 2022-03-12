США ввели санкции против лиц в России по обвинению в содействии ракетной программе КНДР
Рестрикции американской стороны предусматривают блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки с Соединёнными Штатами.
В заявлении замминистра финансов американского Минфина Брайана Нельсона отмечается, что соответствующие меры являются ударом «по сети базирующихся в России физических лиц и компаний, которые помогают КНДР приобретать компоненты для своих незаконных баллистических ракетных систем».
Представитель администрации США ранее заявил, что Северная Корея в феврале и марте провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.
Он назвал подобный шаг серьёзной эскалацией со стороны КНДР.
До этого в Северной Корее подтвердили проведение пуска баллистической ракеты 5 марта.