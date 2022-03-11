В США заявили, что КНДР произвела запуск новой межконтинентальной ракеты

Представитель американской администрации заявил, что Северная Корея в феврале и марте провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

«После тщательного анализа власти США пришли к заключению, что в двух ракетных испытаниях, проведённых КНДР 26 февраля и 4 марта этого года, была задействована сравнительно новая интерконтинентальная баллистическая ракетная система», — приводит его слова РИА Новости.

Он назвал подобный шаг серьёзной эскалацией со стороны КНДР.

Ранее власти КНДР подтвердили проведение пуска баллистической ракеты 5 марта.

Совет национальной безопасности при президенте Южной Кореи выразил сожаление из-за ракетного пуска КНДР.