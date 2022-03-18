Лавров: санкции всегда только укрепляли Россию

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT, что санкции всегда только укрепляли Россию.

«Как сказал президент Путин, мы являемся чемпионом по числу санкций, которые были введены в отношении России. Более пяти тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, введённых против КНДР и Ирана. Но нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас», — сказал он.

Ранее Лавров заявил о намерении Запада сдерживать и маргинализировать Россию через санкции.

18 марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжаном Мином обсудил необходимость укрепления единства внутри организации для противостояния односторонним санкциям.