Лавров заявил о намерении Запада сдерживать и маргинализировать Россию через санкции

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT о намерении Запада сдерживать и маргинализировать Россию через санкции.

«Роль санкций куда более стратегическая... это квинтэссенция западного стратегического курса. А именно — маргинализировать Россию, её сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании», — заявил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем сравнил силовое сдерживание страны с прямой угрозой её национальной безопасности.