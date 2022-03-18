Лавров заявил о намерении Запада сдерживать и маргинализировать Россию через санкции

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT о намерении Запада сдерживать и маргинализировать Россию через санкции.
Лавров заявил о намерении Запада сдерживать и маргинализировать Россию через санкции
  • РИА Новости

«Роль санкций куда более стратегическая... это квинтэссенция западного стратегического курса. А именно — маргинализировать Россию, её сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании», — заявил он. 

Ранее российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем сравнил силовое сдерживание страны с прямой угрозой её национальной безопасности.

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