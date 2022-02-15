Путин сравнил силовое сдерживание России с прямой угрозой национальной безопасности
- © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo
- AP
«Силовое сдерживание России воспринимается... в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности», — сказал Путин.
Он добавил, что снять эту угрозу призваны юридические соглашения на основе внесённых Россией проектов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности будет опубликован.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.