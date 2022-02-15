Путин сравнил силовое сдерживание России с прямой угрозой национальной безопасности

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Российский лидер Владимир Путина по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем сравнил силовое сдерживание страны с прямой угрозой её национальной безопасности.
Путин сравнил силовое сдерживание России с прямой угрозой национальной безопасности
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo
  • AP

«Силовое сдерживание России воспринимается... в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности», — сказал Путин.

Он добавил, что снять эту угрозу призваны юридические соглашения на основе внесённых Россией проектов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности будет опубликован.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.

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