Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину после завершения спецоперации

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC заявил о готовности Запада начать перевооружение Украины после завершения специальной операции России.

«Можно представить, что сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий (механизм. — RT) для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться», — приводит слова Джонсона ТАСС.

Он отметил, что Запад готов «укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым» для российских войск.

Ранее стало известно о намерении властей Великобритании передать Украине ещё 6 тыс. единиц оружия, включая противотанковые ракеты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

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