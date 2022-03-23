МИД России прорабатывает ответные санкции в отношении ЕС и Британии

Министерство иностранных дел России работает над ответными санкциями против Евросоюза и Британии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

«Прорабатываются», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее российский вице-премьер России Александр Новак сообщил, что вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается.

Также власти Китая выразили готовность принять ответные меры против США в случае введения новых санкций в отношении чиновников КНР.