В МИД КНР предупредили США о контрмерах в ответ на новые санкции

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Власти Китая готовы принять ответные меры против США в случае введения новых санкций в отношении чиновников КНР, заявил представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
В МИД КНР предупредили США о контрмерах в ответ на новые санкции
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«Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР... Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении представителей КНР, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств». 

Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что санкции против китайских чиновников серьёзно нарушают нормы, регулирующие международные отношения.

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