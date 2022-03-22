В МИД КНР предупредили США о контрмерах в ответ на новые санкции

Власти Китая готовы принять ответные меры против США в случае введения новых санкций в отношении чиновников КНР, заявил представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

«Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР... Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении представителей КНР, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».

Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что санкции против китайских чиновников серьёзно нарушают нормы, регулирующие международные отношения.