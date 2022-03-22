В посольстве КНР прокомментировали санкции США в отношении китайских госслужащих

Американские санкции против китайских чиновников серьёзно нарушают нормы, регулирующие международные отношения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

«Так называемых проблем с правами человека в Китае, как утверждает американская сторона, не существует. Свобода религии, свобода прессы и другие права китайского народа полностью защищены», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, какие бы ограничения ни вводили США, они серьёзно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении представителей КНР, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».