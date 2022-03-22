Блинкен заявил о введении США визовых ограничений для ряда госслужащих из КНР

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Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении представителей КНР, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств», — говорится в заявлении Блинкена.

Как отмечается, визовые ограничения будут действовать в отношении чиновников из КНР, которые являются «ответственными за политику, которая направлена против сторонников определённой религии».

22 марта 2021 года США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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