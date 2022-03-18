В Госдепе сообщили о возможности отмены санкций против России при завершении спецоперации

Власти США надеются, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине. Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Я бы просто сказала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными», — приводит ТАСС ответ на вопрос об условиях отмены ограничительных мер.

Как уточняется, данные санкции являются инструментом.

В Госдепе подчеркнули, что «многие из инструментов», которые применяют США, будут отменены в случае «прекращения российской спецоперации, а также восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Как отметили в МИД России, «не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай».