Политолог Светов прокомментировал слова Лаврова о западной русофобии

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Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что нынешняя русофобия на Западе является приговором для западной цивилизации.
Политолог Светов прокомментировал слова Лаврова о западной русофобии
  • РИА Новости

«Я давно интересуюсь проблемой русофобии... Но даже для меня был удивителен взрыв ненависти к русским, которая сейчас в самых разных странах мира идёт залпом. Спортсмены, актёры, учёные — все попадают под этот замес», — сообщил специалист.

Русофобия говорит о комплексах Запада, которые «всегда были скрыты за внешним лоском», добавил политолог.

«У меня есть ощущение, что нам до сих пор не могут простить победу в Великой Отечественной войне... Это разрушительная вещь для западной цивилизации, потому что её развитие связано с тем, что каждый из народов вносил что-то в это общее», — рассказал Светов.

Эксперт выразил мнение о том, что позже на Западе, возможно, придут к пониманию неправильности своих поступков в отношении российского народа.

Ранее Сергей Лавров назвал нынешнюю русофобию на Западе «приговором западной цивилизации».

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