Политолог Светов прокомментировал слова Лаврова о западной русофобии
- РИА Новости
«Я давно интересуюсь проблемой русофобии... Но даже для меня был удивителен взрыв ненависти к русским, которая сейчас в самых разных странах мира идёт залпом. Спортсмены, актёры, учёные — все попадают под этот замес», — сообщил специалист.
Русофобия говорит о комплексах Запада, которые «всегда были скрыты за внешним лоском», добавил политолог.
«У меня есть ощущение, что нам до сих пор не могут простить победу в Великой Отечественной войне... Это разрушительная вещь для западной цивилизации, потому что её развитие связано с тем, что каждый из народов вносил что-то в это общее», — рассказал Светов.
Эксперт выразил мнение о том, что позже на Западе, возможно, придут к пониманию неправильности своих поступков в отношении российского народа.
Ранее Сергей Лавров назвал нынешнюю русофобию на Западе «приговором западной цивилизации».