Лавров назвал русофобию на Западе «приговором западной цивилизации»
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«Сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно более унижать и уничтожать всё русское. Уже весь мир получил команду «фас», весь Запад просвещённый, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт», - сказал Лавров.
По его словам, подобного рода русофобия является приговором западной цивилизации.
«Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей», — добавил министр.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому.