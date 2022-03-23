Лавров назвал русофобию на Западе «приговором западной цивилизации»

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя русофобия на Западе — приговор западной цивилизации.
Лавров назвал русофобию на Западе «приговором западной цивилизации»
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

«Сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно более унижать и уничтожать всё русское. Уже весь мир получил команду «фас», весь Запад просвещённый, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт», - сказал Лавров.

По его словам, подобного рода русофобия является приговором западной цивилизации.

«Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей», — добавил министр.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому.

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