Посол России в Софии допустила ассиметричный ответ на высылку дипломатов из Болгарии

Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24» допустила ассиметричный ответ Москвы на высылку десяти дипломатов из Софии.

«Мы, так сказать, будем отвечать соответствующим образом. Может быть, и ассиметрично. Но ответ будет дан», — цитирует её РИА Новости.

Митрофанова акцентировала внимание на том, что власти Болгарии не объяснили причину высылки российских дипломатов.

«Прошли те времена в дипломатической практике, когда только высылали дипломатов, «пойманных за руку»... Сейчас никто ничего не объясняет. Просто высылают дипломатов без всяких объяснений», — сказала она.

Ранее болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

Кроме того, в пятницу, 18 марта, о высылке российских дипломатов также объявили Латвия, Эстония и Литва.