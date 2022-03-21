В Белом доме отказались озвучивать последствия для Китая в случае поддержки России

Соединённые Штаты не будут публично раскрывать, какие последствия могут ожидать КНР за попытку помочь России в обходе введённых ранее санкций Запада, заявил в интервью телеканалу CBS заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Мы чётко заявили Китаю касательно любой поддержки, которую он может оказать России в контексте обхода введённых ранее против страны санкций», — заявил он.

Конкретных последствий для КНР Сингх не назвал, отметив, что такая информация является конфиденциальной.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что Китай не осуществляет военную поддержку России.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что американский президент Джо Байден предупредил лидера КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания помощи России на фоне событий на Украине.

По мнению замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн, антироссийские санкции только усугубляют проблемы в мире.