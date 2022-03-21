Посол Китая в США Ган заявил, что КНР не предоставляет России военную помощь

Китай не осуществляет военную поддержку России. Об этом в интервью CBS заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.

«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это», — приводит его слова РИА Новости.

Ган также отметил, что Китай сохраняет с Россией нормальные торговые отношения, в том числе в энергетической сфере.

В Белом доме ранее заявили, что американский президент Джо Байден предупредил лидера КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания помощи России на фоне событий на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что американская сторона не исключает введения санкций против Китая в случае обострения разногласий между странами.