Посол Китая в США Ган заявил, что КНР не предоставляет России военную помощь

Короткая ссылка
Китай не осуществляет военную поддержку России. Об этом в интервью CBS заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.
Посол Китая в США Ган заявил, что КНР не предоставляет России военную помощь
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это», — приводит его слова РИА Новости.

Ган также отметил, что Китай сохраняет с Россией нормальные торговые отношения, в том числе в энергетической сфере.

В Белом доме ранее заявили, что американский президент Джо Байден предупредил лидера КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания помощи России на фоне событий на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что американская сторона не исключает введения санкций против Китая в случае обострения разногласий между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить