Посол Китая в США Ган заявил, что КНР не предоставляет России военную помощь
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«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это», — приводит его слова РИА Новости.
Ган также отметил, что Китай сохраняет с Россией нормальные торговые отношения, в том числе в энергетической сфере.
В Белом доме ранее заявили, что американский президент Джо Байден предупредил лидера КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания помощи России на фоне событий на Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что американская сторона не исключает введения санкций против Китая в случае обострения разногласий между странами.