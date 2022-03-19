Псаки: США не исключают введения санкций против Китая за поддержку России

Американская сторона не исключает возможности рассмотреть введение санкций против Китая в случае обострения разногласий между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Может быть рассмотрен ряд средств воздействия, определённо, один из них — санкции... Он (президент США Джо Байден. — RT) описал, какими будут последствия в том случае, если Китай предоставит материальную поддержку России», — цитирует её Интерфакс.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Как отметили в МИД России, «не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай».