МИД Китая: антироссийские санкции только усугубляют проблемы в мире

Санкции не являются инструментом решения проблем, они только усугубляют их, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.

Он сравнил введение новых рестрикций с попыткой потушить пожар, добавив в него дров. Дипломат напомнил, что Пекин выступает против введения ограничений, не прошедших утверждение в СБ ООН.

«Санкции против России в настоящее время доходят до таких рубежей, когда саму глобализацию используют как оружие. Под санкции попадают даже спортсмены, культура, искусство, сфера развлечений. Даже кошки и деревья оказываются под санкциями», — цитирует Лэ Юйчэна Интерфакс.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Как отметили в МИД России, «не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай».