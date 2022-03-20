МИД Китая: антироссийские санкции только усугубляют проблемы в мире

Короткая ссылка
Санкции не являются инструментом решения проблем, они только усугубляют их, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.
МИД Китая: антироссийские санкции только усугубляют проблемы в мире
  • Gettyimages.ru

Он сравнил введение новых рестрикций с попыткой потушить пожар, добавив в него дров. Дипломат напомнил, что Пекин выступает против введения ограничений, не прошедших утверждение в СБ ООН.

«Санкции против России в настоящее время доходят до таких рубежей, когда саму глобализацию используют как оружие. Под санкции попадают даже спортсмены, культура, искусство, сфера развлечений. Даже кошки и деревья оказываются под санкциями», — цитирует Лэ Юйчэна Интерфакс.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Как отметили в МИД России, «не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить