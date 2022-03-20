Эксперт прокомментировал призыв Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что глава Минсельхоза Германии предложил есть меньше мяса для «борьбы с Путиным».

«Это Западный мир. И такого рода обращения там не вызывают удивления… В данном случае они носят политический характер, они натравливают немцев на Россию… Пытаются продемонстрировать, что Россия виновата в том, что граждане Германии будут менять свои потребности и ограничивать потребление мяса. Это перевод стрелок», — сказал эксперт.

По его мнению, данное заявление «повторение варианта Байдена».

«Отказавшись от покупки российской нефти, он свалил вину за мгновенное рыночное поднятие цен на нефтепродукты на Россию. Так и здесь», — добавил Суздальцев.

Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, рассуждая о проблеме продовольствия, предложил немцам есть меньше мяса и воздержаться от выбрасывания еды, чтобы сделать вклад в борьбу с Россией.

По его словам, Россия якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.