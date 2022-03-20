Глава Минсельхоза Германии предложил есть меньше мяса для «борьбы с Путиным»

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, рассуждая о проблеме продовольствия, предложил немцам есть меньше мяса и воздержаться от выбрасывания еды, чтобы сделать вклад в борьбу с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.

«Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», — сказал немецкий министр журналу Spiegel, отвечая на вопрос о том, придётся ли германским властям увеличить выделение произведённого в Германии зерна для потребления населением.

Оздемир утверждает, что Россия «использует свою экспортную мощь».

16 марта постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что потребители сталкиваются с серьёзными проблемами из-за наблюдаемого роста цен на энергоносители и продовольствие в западной части Европейского континента.

9 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех европейцев меньше использовать систему отопления, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».