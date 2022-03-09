Глава дипломатии ЕС Боррель призвал европейцев меньше использовать систему отопления
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«Мы должны перерезать пуповину, которая соединяет нас с Россией, прекратить финансовые потоки... Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой — на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года», — сказал Боррель на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.
По его словам, это требует макроэкономических, технических мер.
«Но и граждане должны меньше использовать систему отопления. Нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа. Это так же, как снижать потребление воды во время засухи или надевать маску во время пандемии коронавируса», — цитирует его РИА Новости.
Как ранее отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, российские энергоресурсы в настоящее время играют ключевую роль в Европе, а для переориентации потребуются годы.
По словам вице-премьера Александра Новака, Россия полностью выполняет свои обязательства в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.