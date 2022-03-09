Глава МИД Венгрии заявил о решающей роли российских энергоресурсов в Европе

Российские энергоресурсы в настоящее время играют ключевую роль в Европе, для переориентации потребуются годы. Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Будапешт не примет решений в ущерб своим гражданам.

«Каждому должно быть ясно в Европе и там, за океаном, что здесь, в этой части Европы, существует реальность, которая зависит от инфраструктуры и существующих источников энергоресурсов. В нашем регионе в настоящий момент решающим энергоресурсом является газ из России», — приводит ТАСС его слова в ходе церемонии начала строительства фабрики UBM в Сербии.

Сийярто добавил, что венгерские власти не примут решений, которые «перебросят груз на плечи народа Венгрии и на граждан Сербии».

Ранее замглавы Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Россия является надёжным поставщиком газа.

По словам вице-премьера Александра Новака, Россия полностью выполняет свои обязательства в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.