Замглавы Минэнерго Турции назвал Россию надёжным поставщиком газа

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Замглавы Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией по поставкам газа.
Замглавы Минэнерго Турции назвал Россию надёжным поставщиком газа
  • Gettyimages.ru

Он напомнил, что 45% потребностей республики в ресурсах покрывает Россия.

«Россия была надёжным поставщиком газа на протяжении примерно трёх с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.

Байрактар отметил, что ожидает дальнейшего роста цен на нефть после введения Западом санкций в отношении России.

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