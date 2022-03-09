Замглавы Минэнерго Турции назвал Россию надёжным поставщиком газа

Замглавы Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией по поставкам газа.

Он напомнил, что 45% потребностей республики в ресурсах покрывает Россия.

«Россия была надёжным поставщиком газа на протяжении примерно трёх с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.

Байрактар отметил, что ожидает дальнейшего роста цен на нефть после введения Западом санкций в отношении России.