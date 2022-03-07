Вице-премьер Новак: Россия выполняет обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов

Россия полностью выполняет свои обязательства в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу.

По его словам, 30% потребляемой Европой нефти поставляется из России.

Также Новак заявил, что отказ от использования российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового энергетического рынка.