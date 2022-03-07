Вице-премьер Новак: Россия выполняет обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов

Короткая ссылка
Россия полностью выполняет свои обязательства в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер Новак: Россия выполняет обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов
  • РИА Новости

«Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу.

По его словам, 30% потребляемой Европой нефти поставляется из России.

Также Новак заявил, что отказ от использования российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового энергетического рынка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить