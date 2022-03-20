Захарова отреагировала на призыв Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира о методах борьбы с Россией.
Захарова отреагировала на призыв Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией
  • © МИД России

«И это ведь только часть правды. Жаль, он рассказал немцам всё до конца: им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, рассуждая о проблеме продовольствия, ранее предложил немцам есть меньше мяса и воздержаться от выбрасывания еды, чтобы сделать вклад в борьбу с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.

9 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех европейцев меньше использовать систему отопления, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

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