WP: спецоперация на Украине и санкции против России приведут к росту цен на продукты в США
«Последствия конфликта на Украине приведут к дальнейшему росту цен на продовольствие, они останутся высокими и в следующем году», — приводит ТАСС текст материала.
Аналитик исследовательской компании Gro Intelligence, специализирующейся на вопросах продовольственной безопасности, Уильяма Оснэто заявил, что с 25 февраля фьючерсы на поставки пшеницы выросли в цене на 29%, кукурузы — на 15%, соевых бобов — на 6%.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экономические последствия событий на Украине затронут весь мир.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасение, что события на Украине и их последствия могут привести мир к продовольственному кризису в ближайшие 12—18 месяцев.
По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.