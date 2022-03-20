WP: спецоперация на Украине и санкции против России приведут к росту цен на продукты в США

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В США ожидается повышение стоимости продовольственных продуктов в 2022 и 2023 годах из-за событий на Украине и введённых против России ограничений, говорится в статье The Washington Post.

«Последствия конфликта на Украине приведут к дальнейшему росту цен на продовольствие, они останутся высокими и в следующем году», — приводит ТАСС текст материала.

Аналитик исследовательской компании Gro Intelligence, специализирующейся на вопросах продовольственной безопасности, Уильяма Оснэто заявил, что с 25 февраля фьючерсы на поставки пшеницы выросли в цене на 29%, кукурузы — на 15%, соевых бобов — на 6%.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экономические последствия событий на Украине затронут весь мир

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасение, что события на Украине и их последствия могут привести мир к продовольственному кризису в ближайшие 12—18 месяцев.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

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