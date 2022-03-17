Макрон считает, что события на Украине приведут мир к продовольственному кризису

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События на Украине и их последствия могут привести мир к продовольственному кризису в ближайшие 12—18 месяцев, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон считает, что события на Украине приведут мир к продовольственному кризису
  • Gettyimages.ru
  • © Michel Euler

По его мнению, особенно это может затронуть страны, «очень зависимые от России».

«На Ближнем Востоке и в Африке, поэтому Европа должна быть готова к этому вызову как для неё, так и для её партнёров», — сказал французский лидер на пресс-конференции, представляя свою предвыборную программу. Его слова приводит РИА Новости.

Макрон добавил, что ставит своей целью обеспечить продовольственную независимость Франции при избрании президентом на следующие пять лет.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.

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