Блинкен заявил, что экономические последствия событий на Украине затронут весь мир

Экономические последствия событий на Украине затронут весь мир. Об этом заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, последствия «чувствуются по всему миру в росте цен на продукты, опасений по поводу (поставок. — RT) продуктов питания, топлива».

«Это серьёзные проблемы, которые мировому сообществу нужно срочно решить», — заявил Блинкен, его цитирует ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасение, что события на Украине и их последствия могут привести мир к продовольственному кризису в ближайшие 12—18 месяцев.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.