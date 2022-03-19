WP: Запад обеспокоен позицией Украины на переговорах с Россией

Западные страны обеспокоены противоречивой позицией украинской стороны на переговорах с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников.

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