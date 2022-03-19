WP: Запад обеспокоен позицией Украины на переговорах с Россией

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Западные страны обеспокоены противоречивой позицией украинской стороны на переговорах с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников.
WP: Запад обеспокоен позицией Украины на переговорах с Россией
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Отмечается, что западные страны не понимают, на какие уступки готова пойти Украина на переговорах с Россией.

Украинский лидер Владимир Зеленский стоит перед «мучительным выбором», заявили западные чиновники.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.

По его словам, переговорщики сблизили свои позиции по этому вопросу, однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».

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