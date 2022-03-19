Политолог прокомментировал поведение киевских властей на переговорах с Россией

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Анастасия Белоусова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что США могут «держать за руку» украинскую сторону на переговорах с Россией, не позволяя ей соглашаться на требования российской стороны.
Политолог прокомментировал поведение киевских властей на переговорах с Россией
  • РИА Новости

Как отметил Светов, со стороны Украины в ходе переговоров звучат самые разные заявления.

Он отметил, что сначала со стороны Киева были высказывания о том, что прекращение военных действий — это смысл переговоров. Позже, как добавил Светов, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нужно восстановить территориальную целостность Украины.

«В промежутках говорилось и о том, что по каким-то моментам достигалось соглашение, но в целом впечатление, что эти переговорщики (со стороны Украины. — RT) несамостоятельны, что они должны куда-то обращаться, чтобы согласовывать каждый свой шаг», — считает собеседник RT.

Светов добавил, что сомнения вызывает и поведение делегации, которая опаздывает, переносит место встречи, а затем переходит к общению в видеоформате.

«Ощущение, что в соседней комнате сидят консультанты… Сергей Викторович (Лавров. — RT) точно знает, что за этим стоит», — заключил политолог.

Ранее Лавров заявил, что США могут не позволять Украине соглашаться на требования России.

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