Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.

«Действительно, тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров», — сказал Мединский в ходе пресс-подхода.

По его словам, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции.

«Дальше начинаются нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер заявил о стремлении киевского режима затянуть мирные переговоры.