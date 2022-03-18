Путин заявил Шольцу о стремлении Киева затянуть мирные переговоры

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер заявил о стремлении киевского режима затянуть мирные переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — говорится в заявлении.

Путин также добавил, что российские вооружённые силы делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путём организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский назвал цель России на переговорах с Украиной.