Мединский заявил, что Россия на переговорах с Киевом хочет достигнуть мира «на поколения»

Короткая ссылка
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что цель России на переговорах с Киевом не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, нужна «договорённость на поколения».
Мединский заявил, что Россия на переговорах с Киевом хочет достигнуть мира «на поколения»
  • РИА Новости

«Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная — не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, — и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны», — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что именно поэтому «буквально каждая цифра, каждая буква в договорах» обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью.

«Мы хотим, чтобы это была договорённость на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом», — пояснил Мединский.

Ранее Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить онлайн.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить