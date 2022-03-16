Мединский заявил, что Россия на переговорах с Киевом хочет достигнуть мира «на поколения»

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что цель России на переговорах с Киевом не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, нужна «договорённость на поколения».

«Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная — не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, — и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны», — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что именно поэтому «буквально каждая цифра, каждая буква в договорах» обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью.

«Мы хотим, чтобы это была договорённость на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом», — пояснил Мединский.

Ранее Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить онлайн.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.