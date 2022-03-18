«В максимально короткие сроки»: посольство РФ потребовало от США раскрыть данные о военных биолабораториях на Украине
- РИА Новости
- © Михаил Тургиев
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18 марта 2022
Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских силовиков, сообщили в штабе теробороны ДНР.
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Бывший подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что взятие Мариуполя приведёт к колоссальному подъёму боевого духа для ЛНР и ДНР и падению для Украины.
«Мариуполь будут брать по-любому, слишком много на него завязано разных линий, я даже не имею в виду чисто военных. Взятие Мариуполя открывает логистический коридор Ростов — Одесса. В советское время была такая трасса Ростов — Измаил, это всё побережье Азовского и Чёрного моря», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
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Основные события спецоперации на Украине 17 марта.
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Российские военные доставили около 100 т гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Чугуевского района Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«В освобождённые населённые пункты Чугуевского района Харьковской области (Украина) для местных жителей доставлена очередная гуманитарная помощь из России. Через пограничный пункт в Белгородской области российскими военнослужащими в сопровождении военной автоинспекции была доставлена партия гуманитарного груза общим объёмом около 100 т. Груз включает в себя продуктовые наборы, детское питание, медикаменты для лечебных учреждений», — говорится в сообщении.
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.
Так, ряд иностранных компаний приостановили работу в России, оказание услуг россиянам и инвестиции на фоне спецоперации РФ на Украине.
По его словам, они погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределённости относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.
«Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты», — говорится в обращении.
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Европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен констатировал, что ЕС зависим от некоторых видов товаров, поставляемых Россией и Украиной на территорию сообщества. Подробнее свою позицию по этому вопросу политик изложил в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
Спецоперация России на Украине показала, насколько Европейский союз зависим от поставок товаров из этих двух стран во многих сферах, особенно в продовольственной.
«ЕС импортирует из России и с Украины широкий спектр продовольствия и ресурсов для производства продуктов питания», — обратил внимание Кристенсен.
На этом фоне политик задал представителям Еврокомиссии несколько, по его мнению, важных вопросов. В частности, каков процент удобрений и зерновых, импортируемых ЕС из этих стран.
«Как Еврокомиссия будет обеспечивать долгосрочную независимую безопасность поставок продовольствия в Евросоюз?» — также поинтересовался европарламентарий.
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Власти Японии вводят новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России. В частности, рестрикции затронут официального представителя МИД России Марию Захарову, а также компании «Рособоронэкспорт» и «Вертолёты России».
Всего под ограничения подпали 15 частных лиц, девять компаний и организаций.
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Телефонный разговор американского президента Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина запланирован на 16:00 мск пятницы, 18 марта.
Беседа состоится в закрытом для прессы формате. При этом на 18:00 мск в графике Байдена уже назначено следующее мероприятие.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Байден в ходе разговора «даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии».
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Палата представителей США в ходе голосования одобрила проект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле, передаёт РИА Новости.
В поддержку инициативы высказались 424 законодателя, против проголосовали восемь человек.
После одобрения в палате представителей законопроект поступит на рассмотрение сенату США.
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Риторика и действия украинского посла в Германии Андрея Мельника вызывают негодование у немецких политиков, сообщает газета Junge Welt.
«В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в Министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с ещё одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым», — пишет издание.
Уточняется, что вскоре Бартоль удалил твит и извинился, «в особенности за кавычки».
По данным издания, поведение Мельника нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.