«В максимально короткие сроки»: посольство РФ потребовало от США раскрыть данные о военных биолабораториях на Украине

Москва призывает Вашингтон раскрыть сведения о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, заявили в посольстве РФ в США. В ведомстве подчеркнули, что за деятельностью этих объектов стоит Пентагон, поэтому речь не идёт о каких-либо мирных исследованиях. При этом Соединённые Штаты остаются страной, которая не уничтожила свои запасы боевых отравляющих веществ, указали российские дипломаты.

РИА Новости

© Михаил Тургиев