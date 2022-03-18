Госдеп: США добиваются увеличения числа стран, вводящих против России санкции

Короткая ссылка
Администрация США работает над тем, чтобы расширить список стран, готовых ввести санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Госдеп: США добиваются увеличения числа стран, вводящих против России санкции
  • Gettyimages.ru

«Мы продолжим работать в координации с нашими партнёрами и союзниками, чтобы возлагать долгосрочные последствия на Россию и её руководство», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, власти США также «ведут работу над расширением коалиции стран, вводящих санкции против России».

В Госдепе добавили, что санкционное давление США на российскую экономику будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что  Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Как отметили в МИД России, «не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить