Госдеп: США добиваются увеличения числа стран, вводящих против России санкции

Администрация США работает над тем, чтобы расширить список стран, готовых ввести санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Мы продолжим работать в координации с нашими партнёрами и союзниками, чтобы возлагать долгосрочные последствия на Россию и её руководство», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, власти США также «ведут работу над расширением коалиции стран, вводящих санкции против России».

В Госдепе добавили, что санкционное давление США на российскую экономику будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Как отметили в МИД России, «не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай».