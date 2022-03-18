Небензя: последствия разработок США в лабораториях на Украине могли затмить пандемию

Последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли бы затмить пандемию коронавируса. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Находятся всё новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли «выплеснуться» за пределы этой страны и даже региона, — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, на фоне этого «померкла бы даже эпидемия коронавируса».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.

Как отметил Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.