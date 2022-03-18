Небензя: последствия разработок США в лабораториях на Украине могли затмить пандемию

Короткая ссылка
Последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли бы затмить пандемию коронавируса. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: последствия разработок США в лабораториях на Украине могли затмить пандемию
  • AP

«Находятся всё новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли «выплеснуться» за пределы этой страны и даже региона, — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, на фоне этого «померкла бы даже эпидемия коронавируса».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.

Как отметил Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить