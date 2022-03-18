Небензя: последствия разработок США в лабораториях на Украине могли затмить пандемию
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«Находятся всё новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли «выплеснуться» за пределы этой страны и даже региона, — цитирует ТАСС Небензю.
По его словам, на фоне этого «померкла бы даже эпидемия коронавируса».
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.
Как отметил Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.