Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России

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Норвегия присоединилась к ряду санкций ЕС в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба норвежского МИД.
Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России
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«Сегодня правительство ввело наиболее масштабные санкции в норвежском праве», — приводит пресс-служба слова главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Как отмечается, «это первый пакет, который отвечает мерам, принятым в ЕС, на 9 марта». 

Ранее правительство Великобритании объявило, что британская сторона вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции.

Также Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.

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