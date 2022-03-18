Путин указал Шольцу на игнорирование Западом ракетного обстрела Донецка силами ВСУ

Президент России Владимир Путин во время беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Запад проигнорировал ракетный удар ВСУ по центру Донецка, в результате которого погиб 21 мирный житель. Аналогично, по словам российского лидера, Запад проигнорировал и ракетные удары по Макеевке.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе», — указывается в заявлении.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты. Глава ДНР Денис Пушилин заявил что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на молчание ЕС в отношении ракетного удара.