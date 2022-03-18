Путин указал Шольцу на игнорирование Западом ракетного обстрела Донецка силами ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе», — указывается в заявлении.
14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты. Глава ДНР Денис Пушилин заявил что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.
Президент России Владимир Путин обратил внимание на молчание ЕС в отношении ракетного удара.